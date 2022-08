பதான் படத்திலிருந்து மிரட்டலான போஸ்டரை வெளியிட்ட ஷாருக்கான்: இதுதான் ரியல் மாஸ், குஷியான ரசிகர்கள்

English Summary

Siddharth Anand is directing the upcoming film Pathan starring Shah Rukh Khan. Now he has released the poster of John Abraham from Pathan film( ஷாருக்கான் நடிப்பில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வரும் பதான் படத்தை சித்தார் ஆனந்த் இயக்கி வருகிறார். இந்தப் படத்தில் நடிக்கும் ஜான் ஆப்ரஹாமின் போஸ்டரை ஷாருக்கான் வெளியிட்டுள்ளார் )