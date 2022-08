இன்ஸ்டாவில் சாதனை படைத்த முதல் கோலிவுட் ஹீரோ: சிம்புவின் தரமான சம்பவம், கொண்டாடும் ரசிகர்கள்

English Summary

A leading actor in Tamil, Simbu has a huge fan following. Simbu became the first Kollywood actor to reach 10 million followers on Instagram for the first time( தமிழில் முன்னணி நடிகரான சிம்புவுக்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் உள்ளனர். இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் முதன்முறையாக பத்து மில்லியன் ஃபாளோயர்களைப் பெற்ற முதல் கோலிவுட் நடிகர் என்ற பெருமையை, சிம்பு தட்டிச் சென்றுள்ளார் )