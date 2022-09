அமலாபாலுக்கு இரண்டாவது திருமணம் நடந்ததா?..ஆதாரங்களை நீதிமன்றத்தில் சமர்பித்த பாய் பிரெண்ட்!

English Summary

amala paul get second marriage with bhavninder singh showed evidence in court, நடிகை அமலா பாலின் ஆண் நண்பர் பாவ்நிந்தர் சிங், தனக்கும் அமலா பாலுக்கும் திருமணம் நடந்ததற்கான ஆதாரத்தை நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்தார்