விமானத்தில் நஸ்ரியாவுக்கு ஏற்பட்ட மோசமான அனுபவம்:: அதுக்காக இப்படி ஒரு அதிரடியான முடிவா?

English Summary

Leading Malayalam actress and Fahadh Faasil's wife Nazriya Nazim has spoken out about her bad flight experience.( மலையாள முன்னணி நடிகையும் ஃபஹத் பாசிலின் மனைவியுமான நஸ்ரியா நஸிம், விமானத்தில் தனக்கு கிடைத்த மோசமான அனுபவம் குறித்து அதிரடியாக கருத்து தெரிவித்துள்ளார் )