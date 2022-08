இசை ரோஜா முதல் ஆஸ்கர் ராஜாங்கம் வரை: சர்வதேச எல்லைகளைக் கடந்த ஏ.ஆர். ரஹ்மானின் 30 ஆண்டுகள்

English Summary

AR Rahman made his debut as a music director with Roja and has completed 30 years in the film industry. His fans are celebrating this ( ரோஜா படத்தின் மூலம் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமான ஏ.ஆர். ரஹ்மான், திரைத்துறையில் 30 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளார். இதனை அவரது ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர் )