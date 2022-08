அமலாவிற்காக பாடகராக மாறிய கார்த்தி: ராப் ஸ்டைலில் செம்மையாக பாடி காட்டும் வீடியோ ரிலீஸ்

English Summary

The movie 'Kanam' starring Amala has been made in Tamil and Telugu languages. The film will release on September 9. In this case, the song Maaripocho featuring actor Kathi has been released for the film Kanam( அமலா நடித்துள்ள ‘கணம்’ திரைப்படம் தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் உருவாகியுள்ளது. இந்தப் படம் செப்டம்பர் 9ம் தேதி வெளியாகவுள்ளது. இந்நிலையில், கணம் படத்திற்காக நடிகர் கார்த்தி நடித்துள்ள மாறிப்போச்சோ என்ற பாடல் வெளியாகியுள்ளது )