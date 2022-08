வீரமும் தியாகமும் யாவர்க்கும் உரியவை!: கொடியேற்ற சொல்லாமல் வித்தியாசமாக வாழ்த்துக் கூறிய கமல்ஹாசன்

English Summary

Actor Kamal Haasan has issued a statement wishing everyone for the 75th Independence Day. He did not request that houses should be fitted with the national flag ( 75வது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு நடிகர் கமல்ஹாசன் அனைவருக்கும் வாழ்த்துத் தெரிவித்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். அதில் வீடுகளில் தேசிய கோடி ஏற்ற வேண்டும் என அவர் வேண்டுகோள் விடுக்கவில்லை )