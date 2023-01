வெளிநாட்டில் குடும்பத்துடன் ஜாலி ட்ரிப்... ஆர்.ஜே.பாலாஜிக்கு இவ்ளோ பெரிய மகன்களா?

ஆர்ஜே பாலாஜி

சரவெடிப்போல பரபரப்பான பேச்சம்,டைமிங் சென்ஸ் காமெடியும் ஆர்ஜே பாலாஜிக்கு கைவந்த கலை. ரேடியோ நிறுவனத்தில் ஆர்ஜே வாக பட்டையைக் கிளப்பிக் கொண்டிருந்த ஆர்ஜே பாலாஜி சுந்தர் சி இயக்கத்தில் உருவான தீயா வேலை செய்யணும் குமாரு படத்தில் சித்தார்த்தின் நண்பனாக நடித்திருந்தார். அந்த படத்தில் ஆர்ஜே பாலாஜியின் காமெடி அனைவருக்கும் பிடித்துப்போனது.

நகைச்சுவையில் கலக்கினார்

அந்த படத்தைத்தொடர்ந்து விக்னேஷ் சிவன் இயக்கிய நானும் ரௌடிதான் படத்தில், விஜய்சேதுபதியுடன் இணைந்து காமெடியில் அனைவரையும் வயிறு வலிக்க சிரிக்க வைத்தார். காமெடியாக நடித்துக்கொண்டிருந்த ஆர்ஜே பாலாஜி எல்கேஜி படத்தில் ஹீரோவாக நடித்திருந்தார். இப்படம் தமிழ் ரசிகர்களுக்கு மிகவும் புதுமையான அனுபவத்தைக் கொடுத்த எல்கேஜி திரைப்படம் அனைவராலும் கொண்டாடப்பட்டது. பாக்ஸ் ஆபீசிலும் இப்படம் ஹிட்டடித்தது.

இயக்குநர் அவதாரம்

ஆர் ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் மூக்குத்தி அம்மன் படத்தை இயக்கி இயக்குநராக மாறினார். இப்படத்தில் நயன்தாரா அம்மன் வேடத்தில் நடித்திருந்தார். கடவுளை மட்டும் நம்புங்கள் மூட நம்பிக்கைகளை நம்பாதீங்க என்ற கருத்துடன் வெளியான இப்படத்தை ரசிகர்கள் கொண்டாடினார்கள். இதையடுத்து, இந்தி படமான பதாய் ஹோ படத்தை தமிழில் வீட்டு விசேஷங்க என்ற பெயரில் ரீமேக் செய்து வெளியிட்டார். இந்த படத்தையும் ரசிகர்கள் கொண்டாடினார்கள்.

குடும்ப புகைப்படம்

இந்த நிலையில் இன்ஸ்டாகிராமில் ஆக்டிவ்வாக இருக்கும் நடிகர் ஆர்ஜே பாலாஜிக்கு, தனது குடும்ப புகைப்படத்தை பகிர்ந்துள்ளார். மேலும் அதற்கு கேப்ஷனாக Family First.... Second...Third...Fourth... Fifth... That was an amazing trip...Now its time to RunBabyRun என பதிவிட்டுள்ளார். புகைப்படத்தை பார்த்த ரசிகர்கள் அந்த புகைப்படங்களுக்கு ஏராளமான கமெண்ட்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.