பாட்ஷா ரீமேக்ல ரஜினி கேரக்டருக்கு அஜித் மட்டும் தான் ஒரே சாய்ஸ்: பிரபல காமெடி நடிகரோட ஆசை பலிக்குமா?

English Summary

Comedian Karunakaran has said that only Ajith would be right to act in the remake of Baashaa ( அஜித் மட்டுமே பாட்ஷா படத்தின் ரீமேக்கில் நடிக்க சரியாக இருப்பார் என காமெடி நடிகர் கருணாகரன் தெரிவித்துள்ளார் )