ஹாலிவுட் தரத்தில் சிலிர்க்க வைக்கும் ‘கேப்டன்’ ட்ரெய்லர்: ஆர்யாவுக்கு ப்ளாக் பஸ்டர் ஹிட் கன்ஃபார்ம்

English Summary

The film team has released the trailer of 'Captain', in which Arya plays an army soldier. Directed by Sakthi Soundarajan, 'Captain' will hit the theatres on September 8( ஆர்யா ராணுவ வீரராக நடித்துள்ள ‘கேப்டன்’ படத்தின் ட்ரெய்லரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. சக்தி செளந்தர்ராஜன் இயக்கியுள்ள ‘கேப்டன்’ செப்டம்பர் 8ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது )