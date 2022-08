‘லால் சிங் சத்தா’ வசூலே சூப்பரா இருக்கு, இதுல இதுவேறயா?: சிக்கிய சிலர், தட்டித் தூக்கிய போலீஸார்

English Summary

Aamir Khan starrer 'Laal Singh Chaddha' collection is less than expected. In this case, Bengaluru police have arrested some people who posted the film on the internet ( அமீர்கான் நடித்துள்ள ‘லால் சிங் சத்தா’ படத்தின் வசூல் எதிர்பார்த்ததை விட குறைவாக உள்ளது. இந்நிலையில், இப்படத்தை இணையத்தில் வெளியிட்ட சிலரை பெங்களூரு போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர் )