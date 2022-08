“வறண்டிருந்த வைகை இப்போ திறந்து ஓடிட்டு இருக்கு”: குறுக்க யாரும் வந்துடாதீங்கப்பா, வடிவேலு கலகல

English Summary

Comedian Vadivelu was away from films for a few years and is now busy again. Now he has released a video about his career ( சில வருடங்களாக திரைப்படங்களில் நடிக்காமல் இருந்த நகைச்சுவை நடிகர் வடிவேலு, இப்போது மீண்டும் பிஸியாக உள்ளார். இந்நிலையில், அதுகுறித்து காமெடியாக ஒரு வீடியோவை அவர் வெளியிட்டுள்ளார். )