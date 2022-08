தனுஷின் திருச்சிற்றம்பலம் ரொம்ப பழைய கதையா?: பப்ளிக் ரிவிவ்யூல என்ன சொல்லிருக்காங்க?

English Summary

Dhanush starrer 'Thiruchitrambalam' has been released in theaters today. The film received mixed reviews from the fans ( தனுஷ் நடித்துள்ள ‘திருச்சிற்றம்பலம்’ திரைப்படம் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது. இந்தப் படத்திற்கு ரசிகர்களிடம் இருந்து கலவையான விமர்சனங்களே கிடைத்துள்ளது )