என்னது நாங்க கர்ப்பமா.. 8 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அப்பா ஆகப் போகும் சந்தோஷத்தில் குழம்பிட்டாரா அட்லி?

அப்பா ஆகப்போகும் அட்லி

இயக்குநர் அட்லி தனது மனைவி பிரியா அட்லி கர்ப்பமாக உள்ள ஹாப்பி நியூஸை போட்டோக்களை வெளியிட்டு தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் சற்றுமுன் அறிவித்துள்ளார். ராஜா ராணி படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமான அட்லி, இயக்குநர் ஷங்கரின் உதவி இயக்குநராக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

விஜய் கொடுத்த வாய்ப்பு

அட்லி இயக்கத்தில் வெளியான முதல் படமே மிகப்பெரிய வெற்றிப் படமாக அமைந்தது. நண்பன் படத்திலேயே துணை இயக்குநராக அவரது வொர்க்கை பார்த்து வியந்து போன விஜய் தெறி படத்தை இயக்கும் வாய்ப்பை கொடுத்தார். தெறி பட்ம் தாறுமாறாக ஓடிய நிலையில், தொடர்ந்து மெர்சல், பிகில் என மூன்று படங்களை இயக்கும் வாய்ப்பு அட்லிக்கு கிடைத்தது.

ஷாருக்கான் படம்

விஜய்க்கு பிறகு அட்லி யாரை இயக்கப் போகிறார் என கோலிவுட்டே எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருந்த நிலையில், பேகை தூக்கிக் கொண்டு பாலிவுட்டுக்கு புறப்பட்ட அட்லி ஷாருக்கானின் ஜவான் படத்தை இயக்கி வருகிறார். அந்த படத்தில் லேடி சூப்பர்ஸ்டார் நயன்தாரா ஜோடியாக நடித்து வருகிறார்.

8 ஆண்டுகள் ஆகிறது

கடந்த 2014ம் ஆண்டு இயக்குநர் அட்லிக்கும் நடிகை பிரியாவுக்கும் திருமணம் நடைபெற்றது. அட்லி மற்றும் பிரியா அட்லி இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டனர். அடிக்கடி இருவரும் ரொமான்ஸ் செய்யும் போட்டோக்களும் இணையத்தில் வெளியாகி டிரெண்டாவது வழக்கம்.

பிரியா அட்லி கர்ப்பம்

இந்நிலையில், பிரியா அட்லி கர்ப்பமாக உள்ள சந்தோஷ அறிவிப்பை இயக்குநர் அட்லி தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் போட்டோக்களை போட்டு அறிவித்துள்ளார். சினிமா பிரபலங்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் என பலரும் இயக்குநர் அட்லி அப்பா ஆகப் போவதை அறிந்து அவரை வாழ்த்தி வருகின்றனர். 2023ல் ஜவான் மற்றும் அட்லியின் வாரிசு என இரண்டு ரிலீஸ்கள் காத்திருக்கின்றன.

நாங்க கர்ப்பமா

அந்த அறிவிப்பில் 'Happy to announce that we are pregnant need all your blessing and love' என அட்லி சொல்லியிருப்பதை பார்த்த ரசிகர்கள் அவசரத்தில் we போட்டுட்டீங்களா என கேள்வி எழுப்பி கலாய்த்து வருகின்றனர். அட்லி ரசிகர்கள் வயிற்றில் கருவை பிரியா சுமக்கிறார்.. நெஞ்சில் அட்லி சுமக்கிறார் அதைத்தான் இயக்குநர் அப்படி சொல்லி உள்ளார் என விளக்கம் கொடுத்து வருகின்றனர்.