”என்ன தலைவரே திரும்பவும் லூப்பா?”: எஸ்.ஜே.சூர்யாவின் ட்விட்டும் கவனம் ஈர்க்கும் ‘ஜீவி 2’ ட்ரெய்லரும்

English Summary

Jiivi 2 trailer was released by director and actor SJ Surya through his social networking page ( ஜீவி2 படத்தின் ட்ரெய்லரை இயக்குநரும் நடிகருமான எஸ்.ஜே. சூர்யா தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டார் )