புதிய முடிவோடு சினிமாவுக்கே திரும்பி வரும் ரம்யா: எல்லாமே அதுக்காகத்தானாம்

English Summary

Kannada film actress Divya Spandana, also known as Ramya, is to make a comeback again in Sandalwood, ending her years of sabbatical. This time, she is venturing into web series and film-making with her production house 'AppleBox Studios'.( திரைப்படங்களில் நடித்து பிரபலமான ரம்யா, பின்னர் அரசியலிலும் களமிறங்கினார். காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் மாண்டியா தொகுதியில் போட்டியிட்டு எம்பியாகவும் பதவி வகித்தார். ரம்யா மீண்டும் திரைத்துறைக்கு வரவுள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளார் )