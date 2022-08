“முக்கோண விதி, தொடர்பியலை நான் உணர்ந்ததில்லை.. ஆனால், கர்மா...?: ஜீவி2 ஹீரோ சொல்ல வர்றது இதுதான்!

English Summary

'Jiivi' film has received a huge response from the fans, The second part will be released on the 19th on Aha OTT. Actor Vetri has talked about the experience of this film ( ரசிகர்களிடம் மிகப் பெரிய வரவேற்பைப் பெற்ற ‘ஜீவி’ படத்தின் இரண்டாம் பாகம் வரும் 19ம் தேதி ஆஹா ஓடிடியில் வெளியாகிறது. இந்தப் படத்தின் அனுபவம் குறித்து பேசியுள்ளார் நாயகன் வெற்றி )