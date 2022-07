தி கிரே மேனில் சிறப்பாக நடிக்க வேண்டும் என்பதை மட்டுமே மனதில் வைத்திருந்தேன்:தனுஷ் கூல் ரியாக்ஷன்

English Summary

Dhanush speaks about Russo Brothers and The Gray Man Movie : தி கிரே மேன் படத்தில் சிறப்பாக நடிக்க வேண்டும் என்பதை மட்டுமே மனதில் வைத்திருந்தேன் என நடிகர் தனுஷ் தெரிவித்துள்ளார். அப்படி நடந்துவிட்டால் திறமையான இந்தியர்கள் ஹாலிவுட்டில் எளிதாக தடம் பதிக்கலாம் என நினைத்ததாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.