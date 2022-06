ஆங்கிலப்படத்துக்கு இசை அமைத்துள்ள இளையராஜா..கிராமி அவார்டுக்கு செல்கிறது

English Summary

The English film 'A Beautiful Break Up' composed by Ilayaraja has won the Dadasaheb Phalke Award for Best Background Music and has also been nominated for a Grammy Awards.இளையராஜா இசையமைத்துள்ள ‘எ பியூட்டிஃபுல் பிரேக் அப்’ ஆங்கிலத்திரைப்படம் சிறந்த பின்னணி இசைக்கான தாதாசாகேப் பால்கே விருதைப்பெற்ற நிலையில் கிராமிய விருதுக்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.