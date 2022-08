கமல், விக்ரமின் சக்சஸ் ஃபார்முலாவை கையில் எடுத்த சந்தானம்: இனி ஆக்சன் கிடையாது ஒன்லி காமெடி தான்

English Summary

Santhanam used to play comedy characters and is now concentrating on acting as a hero. It is said that he will be playing 5 roles in his new film and the film will be a complete comedy. ( காமெடி கேரக்டரில் நடித்து வந்த சந்தானம், தற்போது ஹீரோவாக நடிப்பதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்து வருகிறார். அவர் தனது புதிய படத்தில் 5 கெட்டப்களில் நடிப்பதாகவும், இந்தப் படம் முழுக்க முழுக்க காமெடியாக இருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. )