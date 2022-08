சார்பட்டா பரம்பரை படத்தில் முதலில் கமிட் ஆனது கார்த்தி தானாம்: அப்போ ஆர்யா நடிக்க என்ன காரணம்?

English Summary

Arya starring 'Sarpatta Parambarai' film directed by Ranjith. This film was released directly on Amazon OTT. Karthi has now spoken about not being able to act in the film( ஆர்யா நடிப்பில் ரஞ்சித் இயக்கிய ‘சார்பட்டா பரம்பரை’ திரைப்படம் நேரடியாக அமேசானில் வெளியானது. ரசிகர்களிடம் சிறப்பான வரவேற்பை பெற்றிருந்த இத்திரைப்படத்தில் நடிக்க முடியாமல் போனது குறித்து கார்த்தி தற்போது பேசியுள்ளார் )