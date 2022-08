ஒளிமயமான எதிர்காலம்.. தங்கப்பதக்கம் கெட்டப்பில் கலக்கிய ரீல் சிவாஜி.. அசந்துபோன உறவினர்கள்

English Summary

At the wedding ceremony held at Cuddalore Manjakuppam, Kannan disguised himself as Sivaji and greeted the bride and groom.( கடலூர் மஞ்சக்குப்பத்தில் நடைபெற்ற திருமண விழாவில், கண்ணன் என்பவர் சிவாஜி போல வேடமணிந்து சென்று மணமக்களை வாழ்த்தினார். இது அங்கிருந்த உறவினர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியது )