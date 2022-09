லைகர் படத்தில் கேமியோ ரோலில் நடித்த மைக் டைசனுக்கு சம்பளம் இவ்ளோவா?: வேண்டாமென மறுத்த கரண் ஜோஹர்

English Summary

Mike Tyson played a cameo role in the Vijay Devarakonda starrer 'Liger'. Mike Tyson has been paid 25 crore rupees to act in this film( விஜய் தேவரகொண்டா நடிப்பில் வெளியான ‘லைகர்’ படத்தில் மைக் டைசன் ஒரு கேமியோ ரோலில் நடித்திருந்தார். இந்தப் படத்தில் நடிக்க மைக் டைசனுக்கு 25 கோடி ரூபாய் சம்பளம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது )