ரஞ்சித்தின் நட்சத்திரம் நகர்கிறது ட்ரெய்லர் அப்டேட்: போஸ்டர்லயே செம்மையான டீட்டெய்ல் இருக்குதே

English Summary

Pa. Ranjith 'Natchathiram Nagargirathu' film is releasing on 31st August. The film team has announced that the trailer will be released tomorrow ( பா. ரஞ்சித் இயக்கியுள்ள ‘நட்சத்திரம் நகர்கிறது’ படம் ஆகஸ்ட் 31ம் தேதி வெளியாகிறது. இந்தப் படத்தின் ட்ரெய்லர் நாளை வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது )