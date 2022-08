லோகேஷ் யுனிவர்ஸ் மாதிரி இப்ப கெளதம் யுனிவர்ஸ்: இங்கேயும் கமல் தான் வேட்டையாடி விளையாடப் போறாராம்!

English Summary

Kamal Haasan and Gautham Menon's film 'Vettaiyaadu Villaiyaadu' was a huge hit. Now it is reported that the second part of this film is being made (கமல்ஹாசன், கெளதம் மேனன் கூட்டணியின் உருவான ‘வேட்டையாடு விளையாடு’ திரைப்படம் மிகப் பெரிய வெற்றிப் பெற்றது. இந்தப் படத்தின் இரண்டாம் பாகம் உருவாக உள்ளதாக தற்போது தகவல் வெளியாகியுள்ளது )