மீண்டும் பட்ஜெட் சர்ச்சையில் சிக்கிய பிரம்மாண்ட இயக்குநர்: கதிகலங்கி நிற்கும் ‘ஆர்ஆர்ஆர்’ பட ஹீரோ!

English Summary

Shankar is directing the new film starring Telugu leading actor Ram Charan. Shankar and producer Dil Raju reportedly disagreed with the budget for the film.( தெலுங்கு முன்னணி நடிகர் ராம் சரண் நடிக்கும் புதிய படத்தை ஷங்கர் இயக்கி வருகிறார். இந்தப் படத்திற்கான பட்ஜெட் விவகாரத்தில் ஷங்கர், தயாரிப்பாளர் தில் ராஜூ இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. )