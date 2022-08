நிர்வாண போட்டோ ஷூட் சர்ச்சை… விசாரணைக்கு டிமிக்கி கொடுத்த ரன்வீர்: விடாமல் துரத்தும் மும்பை போலீஸார்

English Summary

Actor Ranveer Singh's nude photo published in a popular English magazine has caused controversy. The Mumbai police registered a case against him in this matter. Ranveer Singh has asked for more time to appear in this case( இந்தி நடிகர் ரன்வீர் சிங்கின் நிர்வாண புகைப்படம் பிரபல ஆங்கில இதழில் வெளியாகி சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இந்த விவகாரத்தில் அவர் மீது மும்பை போலீஸார் வழக்கு பதிந்தனர். இந்த வழக்கில் ஆஜராக கூடுதல் அவகாசம் வேண்டும் என ரன்வீர் சிங் கேட்டுள்ளார் )