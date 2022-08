ஆர்யாவின் கேப்டன் படத்தில் இருந்து இமானின் சூப்பரான மெலடி ட்ரீட்: ரசிகர்களை உருக வைத்த ஸ்ரேயா கோஷல்

English Summary

The second song Kyalaa has been released from Arya's Captain film composed by D. Imman, This song is sung by Shreya Ghoshal and Yasin Nisar. ( ஆர்யா நடித்துள்ள கேப்டன் படத்தில் இருந்து டி. இமான் இசையில் கைலா என்ற இரண்டாவது பாடல் வெளியாகியுள்ளது. இந்தப் பாடல் ஸ்ரேயா கோஷல், யாசின் நிசார் குரல்களில் மெலடியாக உருவாகியுள்ளது.)