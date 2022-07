சிவாஜியும் தமிழும்: திரைப்பட வசனங்கள் மூலம் தமிழ் மொழியை வளப்படுத்திய பிதாமகன்.

English Summary

Sivaji Memorial special story : Sivaji and his speaking style in Tamil. நடிகர் திலகம் என திரையுலகமே கொண்டாடும் சிவாஜியின் நடிப்பு ஓராயிரம் உள்ளடுக்குகளைக் கொண்டது. அதில் முதன்மையானது அவர் தமிழ் மொழியை உச்சரிக்கும் பாங்கும், அப்போது சிவாஜி வெளிப்படுத்தும் முக பாவங்களும். அதனை விரிவாக இந்தத் தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.