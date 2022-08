முதன்முறையாக கமலுக்கு வில்லன்… நிறைவேறுமா லோகேஷ் கனராஜ்ஜின் கனவு?: மன்சூர் அலிகானுக்கு ஜாக்பாட்

English Summary

After Vikram Mansoor Ali Khan is trying to play the villain in Lokesh Kanagaraj's new film with Kamal ( விக்ரம் படத்தைத் தொடர்ந்து கமலுடன் லோகேஷ் கனகராஜ் இணையும் புதிய படத்தில் வில்லனாக மன்சூர் அலிகானை நடிக்க வைக்க முயற்சி )