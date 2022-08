ஆழ்வார்பேட்ட ஆண்டவர் சொன்ன காதல் இதுதான்..பா.ரஞ்சித்தின் ’அட்டக்கத்தி’ பட நினைவுகள்..அழகான பதிவு

English Summary

It has been 10 years since Pa. Ranjith stepped into the film industry with Attakkaththi: அட்டக்கத்தி படம் மூலம் பா.ரஞ்சித் திரையுலகில் காலடி எடுத்து வைத்து 10 ஆண்டுகள் முடிவடைந்துள்ளது.