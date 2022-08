‘லைகர்’ படத்தின் கதை இதுதானா? ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி: பான் இந்தியா ஹீரோவாகிறாரா விஜய் தேவரகொண்டா?

English Summary

Vijay Deverakonda's Liger movie Review Out: Censor Board is in awe of Vijay's performance. Also the second single is out ( விஜய் தேவரகொண்டாவின் லைகர் படத்தின் முதல் விமர்சனம் வெளியாகியுள்ளது. கூடவே படத்தின் இரண்டாவது பாடலும் ரிலீஸ் )