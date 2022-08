விருமன் முதல் காட்சி, முதல் ஆளாக பார்த்த விஜய்யின் மனைவி சங்கீதா.. கார்த்தி ஹேப்பி அண்ணாச்சி

English Summary

Vijay's wife Sangeetha visited the theater for the FDFS of Karthi's Viruman. Vijay and Karthi fans are celebrating this ( கார்த்தியின் விருமன் பட முதல் காட்சியை, விஜய்யின் மனைவி சங்கீதா தியேட்டரில் சென்று பார்த்துள்ளார். இதனை விஜய், கார்த்தி ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர் )