பார்ட்டி மோடில் யுவனுடன் சேர்ந்து ஆட்டம் போட்ட சரத்குமார்: பட்டையக் கிளப்பும் சிப்பரா ரிப்பரா சாங்

English Summary

Anirudh released the Chippara Rippara song composed by Yuvan from the movie Paramporul. In this song, Sarathkumar has performed along with Yuvan. ( பரம்பொருள் படத்தில் இருந்து யுவன் இசையில் உருவாகியுள்ள சிப்பரா ரிப்பரா பாடலை அனிருத் வெளியிட்டார். இந்தப் பாடலில் சரத்குமார் யுவனுடன் இணைந்து ஆட்டம் போட்டுள்ளார். )