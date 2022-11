Coffee with Kadhal Review: யாரோ.. யாரோடி.. உன்னோட புருஷன்.. காபி வித் காதல் விமர்சனம் இதோ!

English Summary

Coffee with Kadhal Review in Tamil(காபி வித் காதல் விமர்சனம்): Sundar C done a triangle love story with several twists for this film. Jiiva, Jai, Srikanth, DD Neelakandan, Amritha, Malavika, Raiza Wilson, Yogi Babu and Reddin Kingsley fun filled romantic show will rule the youngsters world.