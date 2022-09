Vendhu Thanindhathu Kaadu Review: மிரட்டலா? உருட்டுலா? சிம்புவின் வெந்து தணிந்தது காடு விமர்சனம்!

English Summary

Venthu Thanindhathu Kaadu Review in Tamil (வெந்து தணிந்தது காடு விமர்சனம்): Actor Silambarasan TR and Siddhi Idnani's love portion are pure bliss. Gautham Menon done a amazing screenplay and charater arc for Simbu in Venthu Thanindhathu Kaadu makes fans very happy in theaters.