அஜய்தேவ்கான் பங்கேற்கும் மேன் Vs வைல்ட் நிகழ்ச்சி... பியர் கிரில்சுடன் ஒரு த்ரில் பயணம் !

மும்பை : பிரபல மேன் வெர்சஸ் வைல்ட் நிகழ்ச்சியில் பாலிவுட் முன்னணி நடிகர் தேவ் கான் பங்கேற்றுள்ளார்.

உலக அளவில்‌ புகழ்‌ பெற்ற டிஸ்கவரி தொலைகாட்சி குழுமம்‌ அஜய் தேவ் கானுடன் இணைந்து ‌ தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி ஒன்றை தயாரித்துள்ளது.

இந்த நிகழ்ச்சியில்‌ அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஒபாமா, ஹாலிவுட்‌ நடிகைகள்‌ ஜூலியா ராபர்ட்ஸ்‌, கேட்‌ வின்ஸ்லெட்‌ ,டென்னிஸ்‌ வீரர்‌ ரோஜர்‌ பெடரர்‌ , மற்றும்‌ சென்ற வருடம்‌ இந்திய பிரதமர்‌ நரேந்திர மோடி, சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் ஆகியோர்‌ பங்கேற்றுள்ளனர்‌.

English summary

Bollywood star Ajay Devgn has come on board to feature on an episode of Discovery's adventure show Into The Wild With Bear Grylls.