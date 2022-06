திடீரென மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட தீபிகா படுகோனே.. அய்யோ என்ன ஆச்சு.. பதறிய படக்குழு !

ஹைதராபாத் : பாலிவுட் நடிகை தீபிகா படுகோனே திடீரென மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

பிரபல பாலிவுட் நடிகை தீபிகா படுகோனே இந்தியில் பல படங்களில் நடித்துள்ளார்.

தமிழில் செளந்தர்யா ரஜினிகாந்த் இயக்கத்தில் வெளியான 'கோச்சடையான்' திரைப்படத்தில் ரஜினிக்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார். இதைத்தொடர்ந்து, இவர் பாலிவுட்டில் மிகவும் பிசியாக உள்ளார்.

English summary

Deepika Padukone was reportedly rushed to a hospital in Hyderabad after she complained of uneasiness. Deepika felt uneasy on the sets of her upcoming film Project K and was immediately taken to the hospital.