கத்ரினா கைஃப் கர்ப்பமா? இல்லையா?...உண்மையை உடைத்து சொன்ன டீம்

மும்பை : நடிகை கத்ரினா கைஃப் கர்ப்பமாக இருக்கிறாரா, இல்லையா என்ற கேள்வி தான் கடந்த சில நாட்களாகவே பாலிவுட்டில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் இதற்கு கத்ரினா தரப்பில் எந்த பதிலும் சொல்லப்படாததால், பல விதமான தகவல்கள் பரவி வருகின்றன.

நடிகை கத்ரினா மற்றும் விக்கி கெளசலுக்கு கடந்த ஆண்டு திருமணம் நடைபெற்றது. திருமணத்திற்கு பிறகும் கணவருடன் சேர்ந்து கிளாமர் போட்டோஷுட் நடத்தி வந்தார். திருமணத்திற்கு பிறகு இவர் வெளியிட்ட போட்டோக்கள் செம வைரலானது.

English summary

There has been a speculations in recent months that Katrina Kaif was expecting her first child. The actress is believed to be two months pregnant.But the team revealed that she isn't pregnant. This couple is currently focused on her carrer as well as enjoying the initial stages of married life.