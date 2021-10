நீதிமன்றத்தையே குறை சொல்ல ஆரம்பித்த கங்கனா ரனாவத்.. ஆனால், அவங்க நினைச்சது பலிக்காம போயிடுச்சே!

மும்பை: பிரபல பாலிவுட் நடிகை கங்கனா ரனாவத் மீது பாடலாசிரியர் ஜாவேத் அக்தர் தொடர்ந்த அவதூறு வழக்கை வேறு நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றச் சொல்லி கங்கனா அளித்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் அந்த வழக்கில் எந்தவொரு முகாந்திரமும் இல்லை என தள்ளுபடி செய்து விட்டனர்.

சர்ச்சை கருத்துக்களை கூறி அடிக்கடி பரபரப்பை கிளப்பி வரும் நடிகை கங்கனா ரனாவத் நடிகர்கள், பாலிவுட்டை தாண்டி இப்போ மும்பை அந்தேரியில் உள்ள நீதிமன்றத்தையே குறை சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டார்.

ஷிவானியின் கிளாமரை பார்த்து கடுப்பாகும் ரசிகர்கள்..இதுமட்டும் தப்பா தெரில.அதுமட்டும் தப்பா?

அந்த நீதிமன்றம் தன்னை மிரட்டுவது போல செயல்படுவதாகவும் அதனால் வழக்கை வேறு ஒரு நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றக் கோரி கடந்த மாதம் கங்கனா ரனாவத் மனு அளித்து இருந்தார்.

English summary

Bollywood actor Kangana Ranaut wishes to transfer her case from one court to another and legally filed a plea last month, saying that she had "lost faith" in the Andheri metropolitan magistrate's court as it indirectly "threatened" her. But her all effort ruins after the latest judgment came against her choice.