இரண்டாவது படத்திலேயும் இரண்டு தடவை நடிக்கணுமாப்பா.. பயங்கர கடுப்பில் புலம்பும் வாரிசு நடிகர்!

சென்னை: இரண்டாவது படத்திலேயும் இரண்டு தடவை நடிக்க நேரிடுமோ என்கிற அச்சத்தில் வாரிசு நடிகர் புலம்பி வருவதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

பெரிய இயக்குநர் இயக்கிய முதல் படத்தையே குறை சொல்லி விட்டு மீண்டும் ஒரு முறை நடித்தும் பெரிய ஃபிளாப் கொடுத்திருந்த அந்த வாரிசு நடிகருக்கு அடுத்த படத்திலும் அதே போன்றதொரு சூழ்நிலை உருவாகி உள்ளதாம்.

தொடர்ந்து தோல்வி படங்களை கொடுத்து வரும் இயக்குநரின் சமீபத்திய தோல்வி தான் வாரிசு நடிகரை ரொம்பவே அப்செட் ஆக்கி உள்ளதாம்.

English summary

Popular actor son who acted him with his father in his next movie got upset over his director recent movie result.