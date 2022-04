அவரை பகைச்சிக்காதே.. அப்பா சொன்ன அட்வைஸ்.. அப்படி அந்த நடிகை பல்டி அடிக்க அதுதான் காரணமா?

மும்பை: பிரம்மாண்ட படத்தில் நடித்த அந்த நடிகை இயக்குநர் மீது ரொம்பவே கோபப்பட்டு பண்ண காரியம் பெரியளவில் பிரச்சனையை கிளப்ப திடீரென அப்படியே பல்டி அடித்தது சினிமா உலகையே ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

அந்த இயக்குநர் படத்தில் நடிக்க சின்ன சான்ஸ் கிடைக்காதா? என பல பிரபல நடிகைகள் ஏங்கி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், அந்த வாய்ப்பு கிடைத்தும் தன்னை சரியாக அவர் பயன்படுத்திக் கொள்ளவில்லையே, தனக்கான ஸ்பேஸ் கிடைக்கவில்லையே என புலம்ப ஆரம்பித்தது தான் பிரச்சனைக்கே காரணம்.

பாலிவுட் கனவு தகர்ந்தது.. ராசி இல்லாத நடிகையாக ஆகிவிட்டேன்.. இயக்குநர் மீது கடுப்பான நடிகை!

English summary

The actress suddenly changes her angry mind after her dad’s advice. But the director still does not forget the issue and doesn’t say anything about it.