இரண்டு படமும் அவுட்.. இனி அந்த ஹீரோயின் வேண்டவே வேண்டாம் என தயாரிப்பாளர்கள் சொல்லிட்டாங்களாம்?

சென்னை: நல்ல திரைக்கதையை கொண்டு படம் எடுக்காமல் கோட்டையை விட்டு விட்டு படம் சொதப்பினால் ஹீரோயின் மீது பழி போடும் வழக்கம் இன்னமும் தொடர்ந்து கொண்டே வருகிறது.

புதுமுக நாயகி ஒருவரும் தற்போது அந்த பிரச்சனையில் சிக்கி இருப்பதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

சுருதியின் வெளியேற்றத்தை உறுதி செய்த பிக் பாஸ் புரமோ 3.. ஆனா யாரு எடுத்த தீர்மானம்னு தான் தெரியல?

பண்டிகை தினத்துக்கு வெளியான இரு படங்களில் அவர் நடித்திருந்த நிலையில், இரண்டு படமும் சரிவர போகாததற்கு ஹீரோயின் ராசி தான் காரணம் என்ற பேச்சுக்கள் எழுந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Young actress recent release movies not goes well at Box office. Some Producers avoid the actress for their upcoming projects due to this reason buzz circulates in Kollywood.