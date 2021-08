மீண்டும் அந்த பக்கம் போகும் விருது நடிகை.. இந்த முறை விரட்டி விடாம இருக்க பக்கா யோசனை!

சென்னை: முதல் படத்தில் நடிப்பே வரவில்லை என கண்டபடி திட்டு வாங்கிய அந்த நடிகை பின்னர் தனது ஓவர் நடிப்பை ஓரங்கட்டி விட்டு உருப்படியாய் நடித்த ஒரே ஒரு படத்துக்காக ஒட்டுமொத்த விருதுகளையும் வாங்கிக் குவித்தார்.

விருது வாங்கிய குஷியில் வடக்கு பக்கம் தலை வைத்து படுக்க நினைத்த அவருக்கு வடக்கு செட்டாகவில்லை.

அந்த பக்கம் பெரிய படம் கிடைக்குதுன்னு நினைத்த அவருக்கு கடைசி நேரத்தில் வாய்ப்பு கை நழுவிப் போனது.

English summary

Award actress try to remake bollwood movie for her long time bollywood entry dream. She also tries for some direct bollywood films also.