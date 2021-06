ஏற்கனவே உடைச்சதெல்லாம் பத்தாதா.. மீண்டும் அந்த நடிகை வேணாம் என ஒல்லி நடிகருக்கு பறக்குது அட்வைஸ்!

சென்னை: மீண்டும் அந்த பாட்டு நடிகையுடன் ஜோடி சேர வேண்டாம் என ஒல்லி நடிகருக்கு பல தரப்பில் இருந்தும் அட்வைஸ் பறந்து வருகிறதாம்.

ஒல்லி நடிகரின் அடுத்த படம் குறித்து அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ள நிலையில், மீண்டும் அவர் நடிகை ஒருவருடன் ஜோடி சேர உள்ளதாக தகவல்கள் பரவி வருகின்றன.

இந்நிலையில், திடீரென ரசிகர்களும் சினிமா வட்டாரத்தில் உள்ள நெருங்கிய நண்பர்களும் ஒல்லி நடிகருக்கு இப்படியொரு அட்வைஸ் கொடுத்துள்ளார்களாம்.

English summary

Big no for popular heroine in slim actor new movie. They both already acted in a movie which get utter flop.