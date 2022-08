ஆடித் தள்ளுபடி.. ஓடாத படத்தை விற்க அந்த போல்ட் நடிகை வேற என்னலாம் செஞ்சிருக்காங்க தெரியுமா?

சென்னை: தியேட்டரில் வெளியானால் முதல் காட்சிக்கே மூணு பேர் தான் வந்து பார்ப்பான் என படத்தை பார்த்த அந்த பெரிய நிறுவனம் சொல்ல, அந்த நிறுவனத்திடம் எப்படியாவது அடிமாட்டு விலைக்காவது படத்தை விற்க ஆடித் தள்ளுபடி ஆஃபர் எல்லாம் அந்த போல்ட் நடிகை கொடுத்து இருக்காங்களாம்.

அந்த இயக்குநரை பிரிந்து வாழ்ந்து வரும் நடிகை, வாய்ப்புகளே கிடைக்காத நிலையில், தனக்கான வாய்ப்பை தானே உருவாக்கி ஒரு படத்தில் நடித்துள்ளார்.

எப்படியாவது அந்த படத்தை தியேட்டருக்கு கொண்டு வந்து விட வேண்டும் என நினைத்த அவரது கனவை இயக்குநர் தவிடு பொடியாக்கி விட்டார்.

English summary

Bold actress sells her 2 movies for one cost at OTT buzz doing rounds in social media. Actress also try to come into that big reality show soon.