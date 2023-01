தொடர் தோல்வி.. கழுத்து நிறைய கடன்.. மீண்டும் காமெடிக்கு தாவும் வாசனை நடிகர்.. ரொம்ப லேட்?

சென்னை: காமெடியனாக கலக்கி வந்த அந்த வாசனை நடிகர் நமக்கு பின் அந்த தொலைக்காட்சியில் இருந்து வந்தவன் எல்லாம் ஹீரோ ஆகிட்டானே என்கிற காண்டில் இனிமே நடிச்சா ஹீரோவாத்தான் நடிப்பேன் என தனது ரூட்டை அதிரடியாக மாற்றினார்.

காமெடியனாக நடித்து அசத்தி வந்த அவர் ஹீரோவானாலும் காமெடி படங்கள் தானே பண்ணப் போகிறோம் பெரிய லெவலில் படங்கள் ஹிட் அடிக்கும் என நினைத்துக் கொண்டிருந்தார்.

ஆனால், ஹீரோவாக அவர் நடித்த படங்கள் எல்லாம் மரண மொக்கை காமெடி படங்களாக மாற தொடர் தோல்வியை சந்தித்து வந்தார்.

அலப்பறை மன்னன் சந்தானம் பிறந்த நாள் இன்று...பெஸ்ட் காமெடி டயலாக் ரீவைண்ட்!

English summary

Comedy actor who turned to be a hero now again back to the old form due to debt talks trending inside the industry. Actor signed few more films as a comedy actor after a long time shocks everyone.