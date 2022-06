கொஞ்சம் கூட நம்பாத உச்ச நடிகர்.. கடுப்பின் உச்சியில் காமெடி இயக்குநர்.. என்ன முடிவு எடுக்கப் போறாரோ?

சென்னை: சமீபத்தில் காஸ்ட்லி ஃபர்னிச்சர் ஒன்றை கண்டபடி அந்த இயக்குநர் உடைச்சது தான் அவரது வெற்றிகளை எல்லாம் மறந்து இப்படியொரு நிலைமைக்கு அவர் தள்ளப்பட்டு இருக்கிறார்.

உச்ச நடிகரின் படத்தை இயக்கப் போகிறோம் என செம உற்சாகத்தில் இருந்து வந்த அந்த இயக்குநருக்கு, தற்போது ஏன் டா கமிட் ஆனோம் என்கிற மனக் கவலை தான் முழுவதுமாக பீடித்துள்ளதாம்.

போகும் இடங்களில், பார்க்கும் மனிதர்கள் என பலரும் அவரை ட்ரோல் செய்தது போதாது என உச்ச நடிகரே அவரை நம்பாமல் வேறு ஒரு முடிவு எடுத்தது தான் அவரை ரொம்பவே அப்செட் ஆக்கி உள்ளதாம்.

English summary

Comedy Director upset over Star actor didn’t believe him fully for his next movie and making some other arrangements for the film shocks Kollywood.