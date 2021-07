சர்ச்சை நடிகையிடம் மீண்டும் ஒரு ஆடு சிக்கியிருக்காம்.. ஏகப்பட்ட கண்டிஷனும் போட்டுருக்காராம்!

சென்னை: கணவரை பிரிந்து வாழ்ந்து வரும் அந்த சர்ச்சை நடிகை மீண்டும் ஒரு பாய் ஃபிரெண்டை தேடி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

ஏற்கனவே வடமாநிலத்தில் ஒரு ஆண் நண்பருடன் லிவ்விங் டுகெதரில் வாழ்ந்து வந்த அந்த நடிகை அவருடன் ரகசியமாக எடுத்துக் கொண்ட புகைப்படங்கள் கசியவே அவரை கழட்டி விட்டு விட்டார்.

சூப்பர்ஸ்டாருடன் ராகவா லாரன்ஸ் இணையும் சந்திரமுகி 2.... அடுத்த அப்டேட் தயார்!

இந்நிலையில், மறுபடியும் ஒரு தேடல் முயற்சியில் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகிறாராம்.

English summary

Controversy actress fell in love with a new boy friend gossip circulates in social media. Before She got a divorce from a popular celebrity and also her second love photos leaked in social media.