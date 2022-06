தொக்காக சிக்கிய அந்த பிரபல தொகுப்பாளினி.. வண்டவாளங்களை தோண்டி எடுக்கும் சூடுபட்ட பூனை!

சென்னை: நடிகைகளை பற்றிய அந்தரங்களை தோண்டி எடுத்து பேசிய பிரபலமானவர் அந்த யூடியூபர். சமீப காலமாக அவருக்கு எதிராக ஏகப்பட்ட சர்ச்சைகளும் பிரச்சனைகளும் குவிந்த வண்ணமே உள்ளன.

சமீபத்தில் அந்த யூடியூபரை அசிங்கப்படுத்த நினைத்து பேட்டி எடுத்த அந்த பிரபல தொகுப்பாளினி தற்போது தேவையில்லாமல் புதைக் குழியில் சிக்கிக் கொண்டதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

அந்த தொகுப்பாளினியே ஒரு பெரிய ஃபிராடு என்றும் ஏகப்பட்ட மொசடிகளை செய்து வருபவர் என புட்டு புட்டு வைத்து விட்டாராம் அந்த அடிபட்ட பூனை.

English summary

Controversy Youtuber slams popular anchor and reveals many more secrets of her. He also claims she was a most corrupted person and live her life in bail only.